Космический корабль «Прогресс МС-36» подготовили к полету на МКС

Космический корабль «Прогресс МС-36» подготовили к полету на МКС Корабль «Прогресс МС-36» прибыл на Байконур

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-36» успешно доставили на Байконур, сообщает госкорпорация Роскосмос. Железнодорожный состав с космическим аппаратом преодолел расстояние более чем в 2,5 тыс. километров за трое суток.

Специальный вагон для транспортировки был оборудован современной системой амортизации и поддержания нужного микроклимата. Сразу после прибытия специалисты корпорации «Энергия» установили корабль в монтажно-испытательном корпусе.

По прибытии на Байконур персонал провел входной контроль, включающий внешний осмотр и проверку механизма раскрытия панелей солнечных батарей, — уточнили в компании.

Сейчас инженеры приступили к детальной проверке работоспособности всей бортовой аппаратуры. Следующим масштабным этапом станет непосредственная подготовка «Прогресса МС-36» к запуску по программе снабжения Международной космической станции.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дало своим астронавтам распоряжение прекратить процедуры эвакуации МКС. Эвакуация была объявлена после обнаружения утечки воздуха на российском модуле «Звезда».