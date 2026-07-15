Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пожелал успехов в выполнении научных экспериментов новому экипажу МКС, который отправился на станцию на корабле «Союз МС-29». Он отдельно поблагодарил весь стартовый расчет за высокопрофессиональную и ответственную работу по обеспечению пуска, передает РИА Новости. Стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-29» с орбитальной станцией была запланирована в тот же день на 20:56 мск.

Еще раз хотел от всех нас пожелать удачной экспедиции нашим космонавтам, астронавту из НАСА Петру, Анне и Анилу удачной миссии, — сказал Мантуров.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем успешно стартовала с космодрома 14 июля в 17:48 по московскому времени. Через 8 минут 49 секунд после старта космический аппарат штатно вышел на околоземную орбиту. На борту корабля находятся российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт НАСА Анил Менон.

В общей сложности экипажу предстоит провести на станции 261 сутки. Программа полета предусматривает выполнение целого комплекса научных исследований и выходов в открытый космос. Мантуров особо отметил, что данный запуск приурочен к знаковому году 65-летия исторического полета Юрия Гагарина.

Ранее Мантуров заявлял, что на переговорах с NASA планируется обсудить дальнейшую судьбу Международной космической станции. Сторонами было запланировано сверить позиции по срокам эксплуатации МКС.