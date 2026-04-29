Запуск ракеты «Союз-5» на Байконуре перенесли

На космодроме Байконур отменили запуск ракеты «Союз-5», сообщил «КазТАГ» источник на космодроме. Старт должен был состояться 29 апреля в 16:00 по времени Астаны (14:00 мск), однако его перенесли на резервную дату. Ракета с макетом полезной нагрузки была установлена на пусковой площадке 31 марта.

Основная цель пуска — проверка работы оборудования стартового комплекса, двигателей и систем ракеты-носителя, программного обеспечения, — рассказал собеседник агентства.

Первый пуск «Союза-5» изначально планировался на декабрь 2025 года, но с тех пор неоднократно переносился. Причины очередного переноса не уточняются.

Ранее в Роскосмосе заявили, что транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-34», запущенный с космодрома Байконур 26 апреля, успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС. Стыковка прошла в штатном режиме.

Также в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.