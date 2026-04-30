30 апреля 2026 в 22:31

В Минцифры Казахстана назвали запуск «Союза-5» новой эрой космонавтики

Фото: Георгий Долгопский /CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
Успешный первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» положил начало для новой эры казахстанской космонавтики и экологичных запусков, заявили ТАСС в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, в состав которого входит аэрокосмический комитет страны. Проект реализован в рамках совместной работы Казахстана и России «Байтерек»

Сегодня на космодроме Байконур состоялось историческое событие: с 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар», — отметили в министерстве.

В Минцифры добавили, что «успешный пуск ракетного комплекса «Байтерек» открывает новые возможности в освоении космоса». Испытания проходили в штатном режиме. Первая и вторая ступени отработали без сбоев, рассказали представители Минцифры. Специалисты вывели на расчетную траекторию габаритно-массовый макет.

Ракета «Союз-5/Сункар» может выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Проект был разработан инженерами РКЦ «Прогресс».

В министерстве подчеркнули, что комплекс «Байтерек» и ракета «Союз-5/Сункар» рассчитаны на использование нетоксичного топлива. Они используют керосин и жидкий кислород.

Раннее в пресс-службе администрации Байконура сообщили о прошедших мероприятиях в честь 65-летия полета Юрия Гагарина. Праздничный день начался с митинга в сквере Гагарина.

