16 мая 2026 в 10:54

«Никакие зонтики не спасут»: в МИД РФ сделали предупреждение Западу

Рябков: никакие «ядерные зонтики» не спасут грезящих о победе над Россией

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Никакие оборонные союзы и «зонтики» безопасности не смогут защитить тех, кто в своем воспаленном воображении вынашивает планы одержать верх над Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что российское руководство живет не в мире иллюзий и фантомов, а трезво оценивает стратегическую обстановку и готово к любому развитию событий, передает РИА Новости.

Мы — люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью, обеспечением собственных интересов так, чтобы наш народ, наши люди были уверены, что им ничто не грозит и никому в воспаленных мозгах, в которых грезится победа над великой Россией, не примерещилось то, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут, — подчеркнул дипломат.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что воинственный путь Германии, связанный с желанием получить ядерное оружие, ведет к общеевропейскому конфликту. По его словам, ФРГ намерена стать главным лидером в Европе на случай дистанцирования Соединенных Штатов.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

