«Прямая угроза»: в МИД РФ предупредили об опасности «ядерного зонтика» ЕС

Любые планы по усилению европейского «ядерного зонтика» представляют для Москвы прямую стратегическую угрозу, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. Заявление дипломата стало реакцией на недавние инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию».

Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, какой будет реакция Москвы на участие Берлина в совместных ядерных учениях.

Ранее сообщалось, что Польша и Франция намерены отработать нанесение ядерных ударов по Белоруссии и России в ходе масштабных маневров, которые пройдут над Балтийским морем и северной частью Польши. Издание Rzeczpospolita проинформировало, что учения анонсированы Макроном и польским премьером Дональдом Туском. Сценарий маневров предполагает четкое распределение ролей. Военнослужащими двух государств в процессе тренировок будут задействованы крылатые ракеты JASSM-ER и истребители F-16.