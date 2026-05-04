Стало известно, сколько выходных дней ожидает россиян в 2027 году Минтруд РФ: россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней

Согласно производственному календарю на 2027 год, подготовленному Министерством труда РФ, в следующем году у россиян будет 118 нерабочих дней. Такой же показатель был зафиксирован и в 2026 году.

Ведомство представило проект постановления правительства, в котором подробно расписаны рабочие и праздничные даты на 2027 год. Документ не предполагает сокращения количества выходных по сравнению с текущим годом.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что между майскими праздниками россиян ждет почти полная пятидневная рабочая неделя. Все пять дней — 4, 5, 6, 7 и 8 мая — будут рабочими, а последний из них станет сокращенным.

До этого адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сотрудникам, которые будут работать в эти даты, положена двойная ставка. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.