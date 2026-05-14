14 мая 2026 в 16:54

В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы

Абрамов: зумеры ожидают от первой работы дружелюбного коллектива

Зумеры от первой работы ожидают, прежде всего, дружелюбного коллектива и стабильной занятости, заявил председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для некоторых из них также очень важна высокая заработная плата.

На первом месте [зумеры ожидают] дружелюбного коллектива, комфортной атмосферы, стабильной занятости и гарантии трудоустройства. На втором месте — высокий уровень заработной платы, — сказал Абрамов.

Глава Общественного совета отметил, что некоторые представители поколения зумеров готовы устроиться на работу с низкой зарплатой, надеясь в ближайшие годы сделать быструю карьеру. Он указал, что из-за отсутствия перспектив повышения у молодых людей возникает выгорание. Абрамов добавил, что основные проблемы, которые есть у зумеров на работе, связаны с эмоциональным истощением и бюрократией.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова заявила, что в ОП ведется работа над так называемыми человекометрическими показателями, чтобы молодое поколение на рабочих местах было больше заинтересовано в результате. По ее мнению, поколению зумеров важно чувствовать себя причастными к чему-то ценному при осуществлении трудовой деятельности.

Общество
Россия
Минтруд
зумеры
