Минтруд разъяснил порядок оформления отпуска по уходу за двойней Минтруд: оба родителя могут оформить отпуск при рождении двойни

В России работающие родители, у которых родилась двойня, могут одновременно уйти в отпуск по уходу за детьми, сообщил Минтруд в своем канале на платформе МАКС. Каждый из родителей может оформить уход за разными детьми.

При рождении двойни отпуск по уходу за ребенком могут оформить оба работающих родителя. Например, мама — за одним ребенком, папа — за другим, — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в такой ситуации мать и отец смогут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Выплата положена каждому из родителей, который фактически заботится о своем малыше.

Если оба родителя оформляют отпуск по уходу за детьми, то каждый из них получает пособие в размере 40% своего среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска. Поскольку расчет ведется индивидуально, суммы выплат у родителей могут различаться.

В том случае, когда в отпуск уходит только один родитель (к примеру, мама), она получает 40% от своего среднего заработка на каждого ребенка. Таким образом, общий размер пособия для нее составит 80% от ее среднего заработка за два предыдущих года.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что мужчины, которые зарабатывают меньше жен, чаще всего оформляют декретный отпуск. Она отметила, что такое решение, как правило, принимают отцы, у которых не так успешно складывается карьера.