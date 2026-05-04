День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 05:06

Польские депутаты «сцепились» в прямом эфире из-за слов Туска

Polsat News: польские депутаты Фогель, Шедлер и Блюзнюк поругались из-за России

Польша, Варшава Польша, Варшава Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польские парламентарии устроили жаркую перепалку в прямом эфире телеканала Polsat News после заявлений премьер-министра Дональда Туска о катастрофических последствиях вывода американских войск из Германии. Конфликт разгорелся между представителями партий «Право и справедливость» (PiS) и «Гражданская коалиция».

Депутат от PiS Радослав Фогель обвинил Туска в подрыве доверия к НАТО. Он назвал его слова «хорошими новостями для России».

Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам. С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск, — сказал он.

В ответ депутат Павел Блюзнюк на повышенных тонах начал оспаривать заявление коллеги. Позже к спору присоединилась Ева Шедлер, которая попыталась успокоить участников и иронично заметила о скрытом послании в словах премьера.

Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух, — заметила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не уведомил заранее чиновников НАТО о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование Альянса оказалось застигнутым врасплох. На данный момент неясно, какие именно подразделения будут сокращены и как это повлияет на общую расстановку сил Блока.

Европа
Польша
Дональд Туск
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.