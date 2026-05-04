Польские депутаты «сцепились» в прямом эфире из-за слов Туска

Польские парламентарии устроили жаркую перепалку в прямом эфире телеканала Polsat News после заявлений премьер-министра Дональда Туска о катастрофических последствиях вывода американских войск из Германии. Конфликт разгорелся между представителями партий «Право и справедливость» (PiS) и «Гражданская коалиция».

Депутат от PiS Радослав Фогель обвинил Туска в подрыве доверия к НАТО. Он назвал его слова «хорошими новостями для России».

Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам. С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск, — сказал он.

В ответ депутат Павел Блюзнюк на повышенных тонах начал оспаривать заявление коллеги. Позже к спору присоединилась Ева Шедлер, которая попыталась успокоить участников и иронично заметила о скрытом послании в словах премьера.

Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух, — заметила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не уведомил заранее чиновников НАТО о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование Альянса оказалось застигнутым врасплох. На данный момент неясно, какие именно подразделения будут сокращены и как это повлияет на общую расстановку сил Блока.