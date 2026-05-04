Спортсменам раскрыли правду о тейпах и массажах

Банки, массаж и тейпы, которые активно используют почти все спортсмены, дают быстрое облегчение и снимают напряжение с мышц, однако их ценность ограничена, если не устранить первопричину травмы, заявила NEWS.ru остеопат, реабилитолог Елена Скляр. По ее словам, боль в колене, плече или спине при отсутствии прямого удара или падения почти всегда указывает не на саму проблему, а на ее следствие.

Банки, массаж и тейпы активно используют почти все спортсмены — от любителей до олимпийцев. Они действительно помогают: снимают напряжение с мышц, разгоняют кровь, поддерживают сустав. Когда болит здесь и сейчас, эти методы дают быстрое облегчение. В этом их ценность. Но есть важный нюанс. Если человек не получал прямую травму — удар, падение, резкое скручивание — то боль в колене, плече или спине почти всегда указывает не на саму проблему, а на ее следствие. Болит нога? Скорее всего, дело не в колене, а в перекошенном тазе. Ноет поясница? Вероятно, причина в неправильном положении стоп или смещении выше по позвоночнику, — сказала Скляр.

Она отметила, что когда тело человека стоит ровно, суставы не перегружаются, а риск травматизации становится минимальным. По словам остеопата, при наличии перекоса нагрузка распределяется неравномерно, из-за чего страдает самое уязвимое место, и бесконечные массажи этой зоны не решают системную проблему.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.