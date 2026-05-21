Морскую капусту теперь едят и обожают все: салат с крабовыми палочками делаю так

Морскую капусту теперь едят и обожают все: салат с крабовыми палочками делаю так

Это гениально простой рецепт салата для тех, кто хочет добавить в рацион что-то вкусное, свежее и необычное, но без долгой готовки и сложных ингредиентов. Никакой возни — просто смешал морскую капусту, крабовые палочки, яйца и пару привычных продуктов, а получается салат, который исчезает со стола первым.

Самое удивительное — даже те, кто раньше морскую капусту терпеть не мог, просят добавку. В этом салате она получается совсем другой: нежной, сочной, с легкой пикантностью и приятным морским вкусом. Получается очень гармонично и совсем не «столово», как многие думают о морской капусте.

Для приготовления понадобится: морская капуста — 300 г, крабовые палочки — 200 г, яйца — 2 штуки, зеленый горошек — 1 банка, лук — 1 штука, майонез или растительное масло — по вкусу.

Морскую капусту нужно откинуть на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Крабовые палочки нарезать, яйца отварить и измельчить, лук тонко нашинковать. Смешать все с зеленым горошком и заправить.

Ранее мы делились рецептом выпечки. Это идеальные пропорции творожной запеканки — берем 500 г творога, обязательно 9%.