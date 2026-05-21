21 мая 2026 в 16:10

Картошка в духовке такая, что все забудут о мясе: хрустящая «гармошка» — гости подумают, что это блюдо из ресторана

Это простой способ приготовить обычную картошку так, что она исчезает со стола первой. Никакой жарки и сложных продуктов — просто тонко нарезал картофель, добавил масло, сыр и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сверху ломтики становятся румяными и хрустящими, а внутри картофель остается мягким, сливочным и ароматным. Сыр запекается в золотистую корочку, а тимьян дает тот самый аппетитный запах, от которого все сразу идут на кухню.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 1 кг, сливочное масло — 3 ст. ложки, оливковое масло — 3 ст. ложки, твердый сыр — 120 г, тимьян — 5–6 веточек, чеснок — 3–4 зубчика, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель очистите и очень тонко нарежьте пластинками. Смешайте сливочное и оливковое масло с измельченным чесноком. Форму смажьте частью смеси и поставьте картофельные ломтики вертикально, плотно друг к другу.

Посолите, поперчите и хорошо промажьте картофель оставшимся маслом. Запекайте при 190 градусах около 30 минут. Затем достаньте форму, посыпьте тертым сыром, добавьте тимьян и верните в духовку еще на 30 минут. Сыр сверху станет румяным, а картофель — мягким внутри и хрустящим по краям.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева попробовала приготовить картофель. Главное — нарезать клубни максимально тонко, тогда блюдо выходит особенно красивым и вкусным.

Проверено редакцией
Смешала молодую капусту с картошкой и яйцом — капустная шарлотка на сковороде за 20 минут: пышнее и нежнее оладий
Ольга Шмырева
