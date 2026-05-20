Картофельные клецки с луковой зажаркой — беру 3 картошки, луковицу и сливочное масло: получается так вкусно, что пальчики оближешь

Иногда самые простые продукты неожиданно превращаются в настоящий домашний деликатес. Эти картофельные клецки получаются мягкими, нежными и очень сытными, а ароматная луковая зажарка на сливочном масле делает вкус по-настоящему уютным.

Такой ужин обходится буквально в копейки, но исчезает со стола быстрее любых котлет.

Ингредиенты: картофель — 3 шт., лук — 1 крупная луковица, сливочное масло — 40–50 г, яйцо — 1 шт., мука — 3–4 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: картофель очистить и отварить до мягкости, затем размять в пюре и слегка остудить. Добавить яйцо, соль, немного перца и муку — масса должна получиться мягкой, но держать форму. Влажными руками сформировать небольшие клецки и опустить их в кипящую подсоленную воду. Варить около 3–4 минут после всплытия.

Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета и сладкого аромата. Готовые клецки переложить в сковороду к луку, аккуратно перемешать и прогреть еще пару минут, чтобы они пропитались сливочным вкусом.

Личный опыт: особенно вкусно получается, если сверху добавить немного укропа и черного перца. А еще такие клецки отлично сочетаются со сметаной — получается простое, но очень уютное домашнее блюдо.

