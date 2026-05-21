21 мая 2026 в 12:30

Смешала молодую капусту с картошкой и яйцом — капустная шарлотка на сковороде за 20 минут: пышнее и нежнее оладий

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытные и необычные блюда из простых продуктов. Никакой возни — всё смешал, выложил на сковороду и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: пышная, румяная капустная шарлотка с хрустящей корочкой и нежной, влажной серединкой. Капуста и картошка идеально дополняют друг друга, а яйца делают блюдо воздушным и сытным. Идеально на завтрак, ужин или как гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 2 картофелины, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла.

Капусту тонко нашинкуйте, картофель натрите на крупной тёрке. Смешайте капусту, картофель, яйца, муку, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом, выложите массу, разровняйте. Жарьте под крышкой на среднем огне 7–10 минут, затем переверните и жарьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эту капустную шарлотку. Капуста осталась слегка хрустящей, картошка мягкой, а корочка — золотистой и хрустящей. Даже без мяса шарлотка показалась очень сытной. Кстати, вместо картофеля можно добавить кабачок — будет ещё нежнее. Рецепт настоящая находка для быстрого и вкусного ужина!

