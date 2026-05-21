Кабачки, сыр и чеснок — через 30 минут подаю кабачковые шайбочки! Универсальная закуска на завтрак или ужин. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит кабачки, но устал от оладий. Никакой возни — просто нарезал, залил яйцом, посыпал сыром и запек.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кабачковые шайбочки с золотистой сырной корочкой и пикантным чесночным ароматом. Блюдо отлично держит форму, хрустит снаружи и тает внутри. Идеально на завтрак, ужин или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см. Яйца взбейте с солью и перцем. Чеснок пропустите через пресс, сыр натрите на терке. Каждый кружок кабачка обмакните в яйцо, выложите на разогретую сковороду с маслом. Посыпьте чесноком и сыром. Обжаривайте с одной стороны 3–4 минуты, затем переверните и жарьте еще 2–3 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые шайбочки. Кстати, вместо твердого сыра можно взять сулугуни — будет тягучее. Рецепт — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина!

