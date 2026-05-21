21 мая 2026 в 12:19

Завершился третий день конференции ЦИПР-2026

Фото: Пресс-служба ЦИПР-2026
Завершился третий день конференции ЦИПР-2026. На мероприятии представили несколько новых решений: ИИ-систему для управления российской орбитальной станцией от Сбера, планшет‑трансформер OKO Book 5 Yoga от Росатома и программно‑аппаратный комплекс «Ковчег» от РТК‑ЦОД.

Заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов заявил на конференции о создании единой программы комплексных исследований по кибербезопасности. В рамках этой программы планируется выявить новые уязвимости и угрозы в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и других передовых технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о значительном росте ИТ-отрасли региона, несмотря на общую экономическую стагнацию. Оборот ИТ-компаний за 2025 год увеличился в 1,5 раза до 97,7 млрд рублей, а доля отечественного ПО в правительстве области достигнет 75% к 2026 году.

Также участвующие компании заключили ряд соглашений. Сбер и «Ростелеком» создадут платформу для трудоустройства иностранцев в России. Сервис объединит подбор кандидатов, оформление документов, официальное трудоустройство, открытие счетов, страхование и адаптацию, обеспечивая единый процесс для компаний и удобство для специалистов. «Почта России» и Yandex B2B Tech начнут совместную работу по внедрению цифровых сервисов и технологий в систему почтово-логистического оператора.

Роботы активно участвовали в конференции: приветствовали, задавали вопросы, доставляли еду и сортировали подарки для гостей. Были представлены робособаки, гуманоидные роботы, курьеры Яндекса и манипуляторы.

Ранее сообщалось, что в ходе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» прошла церемония награждения победителей премии ЦИПР Диджитал-2026. На участие в премии было подано 630 заявок, 60 из них вошли в шорт-лист.

