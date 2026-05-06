Церемония принятия робота-гуманоида в буддизм попала на видео

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Современный робот-гуманоид официально принял буддизм, сообщило агентство Yonhap. Уникальное событие произошло в Южной Корее, церемония прошла в храме Чогеса в центре Сеула. В ходе торжественного обряда робот получил духовное имя Габи и стал полноправным участником религиозной традиции.

Мы постарались дать название, которое было бы несложным для произношения и старомодным, а также название, символизирующее распространение милосердия Будды по всему миру, — рассказал журналистам преподобный Сон Вон.

Специально для гуманоида были адаптированы пять священных буддийских обетов, учитывающих его техническую природу. Он обязался следовать правилам, предписывающим экономить энергию, избегать избыточной перезарядки и беспрекословно подчиняться людям.

Ранее сообщалось, что робот с искусственным интеллектом Ace обыграл элитных игроков в настольный теннис. Он одержал победу в трех из пяти матчей, сыгранных по официальным правилам. Ace сумел выдержать целый матч с Руи Такенакой — игроком элитного уровня.

Перед этим три китайских робота-гуманоида «Молния» стали победителями полумарафона в Пекине. Они пробежали дистанцию в 21 километр за 56 минут 42 секунды, превзойдя результат действующего рекордсмена — угандийского бегуна Джейкоба Киплимо.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

