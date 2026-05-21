Сочетание бекона и яблока затягивает: английские сконы — интересная выпечка на перекус

В Англии сконы давно перестали быть только сладкой выпечкой к чаю. Там их часто готовят с сыром, травами и беконом — теплыми, рассыпчатыми и очень ароматными. А яблоко в этой версии неожиданно хорошо балансирует солоноватый бекон и сливочный вкус теста, поэтому сконы получаются одновременно уютными и необычными.

Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкое сливочное тесто с кусочками сыра и яблока. И самое приятное, что готовятся они без дрожжей и долгого ожидания: пока духовка разогревается, тесто уже почти готово.

Ингредиенты: мука — 260 г, сливки 33% — 250 мл, сливочное масло — 90 г, чеддер — 100 г, бекон — 100 г, яблоко — 1 шт., розмарин — 1 веточка, разрыхлитель — 15 г, сахар — 2 ст. ложки, соль — 1 ч. ложка, черный перец по вкусу.

Приготовление: холодное масло перетрите с мукой и разрыхлителем в крошку. Добавьте сахар, соль и перец. Бекон обжарьте до румяности, яблоко нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите, розмарин порубите. Смешайте все с мучной крошкой, влейте холодные сливки и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте пласт толщиной около 3 см, нарежьте треугольниками и выпекайте 20–25 минут при 190 градусах.

Личный опыт:

Лучше всего сюда подходят кислые яблоки — они делают вкус ярче и не теряются рядом с беконом и сыром. А еще самые вкусные сконы — теплыe, когда сыр внутри еще тянется, а корочка сверху слегка хрустит.