Хотите, чтобы вас считали богом кухни? Испеките это печенье с мятой

Хотите, чтобы вас считали богом кухни? Испеките это печенье с мятой

Я долго сомневался, стоит ли тратить свежую мяту на выпечку. Теперь это единственный способ, которым я ее использую.

Ингредиенты

Масло сливочное — 120 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 10 г, яйцо — 1 шт., мука — 230 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, мята свежая — большой пучок, шоколадные капли — 150 г.

Как готовлю

Начинаю с главного. Мелко рублю свежую мяту, кидаю ее в сотейник с маслом и томлю две минуты на слабом огне. Снимаю, оставляю на полчаса, чтобы масло пропиталось духом мяты. Это самый важный шаг, не пропускайте.

Потом процеживаю масло через сито, взбиваю его с сахаром до пушистости. Добавляю яйцо, снова взбиваю. Подсыпаю муку с разрыхлителем и солью, а в конце — шоколадные капли. Замешиваю тесто, формирую диск, прячу в холодильник на час.

Через час режу тесто на 12 шариков, выкладываю на противень и пеку 12–15 минут при 175 градусах. Сразу переношу на решетку остывать. Если сможете удержаться и не съесть их горячими, считайте — вы герой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат превзошел ожидания: печенье получилось невероятно ароматным и рассыпчатым. Свежая мята и шоколад создали идеальный контраст — прохлада во рту и сладость.

Мой совет: кладите печенье на решетку остывать, иначе нижняя корочка может отсыреть. Идеально к крепкому черному чаю.