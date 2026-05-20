20 мая 2026 в 10:38

Оладьи из кабачков — прошлый век, приготовьте «веера»: и к завтраку хороши, и вместо легкого ужина

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт закуски для тех, кто любит хрустящие кабачки, но устал от классических оладий. Никакой возни — просто нарезал, обжарил и запёк с сыром.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие кабачковые веера с золотистой сырной корочкой и нежной, сочной серединой. Чеснок и зелень придают пикантный аромат, а сыр делает блюдо сытным и тягучим. Идеально к завтраку, ужину или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла.

Кабачки нарежьте тонкими ломтиками вдоль, чтобы получились «веера». Посолите, поперчите. Выложите на сковороду с маслом, обжаривайте с двух сторон по 2 минуты. Переложите на противень. Смешайте тёртый сыр, измельчённый чеснок и рубленый укроп. Посыпьте каждый веер сырной смесью. Запекайте при 180 °C 5–7 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые веера. Блюдо получилось лёгким, но сытным — отлично подошло на ужин. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или базилик — вкус будет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрого и вкусного ужина!

Проверено редакцией
