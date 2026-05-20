Хит от молдавской хозяйки! Творог, яйцо и укроп — через 6 минут нежные плацинды, как у бабушки

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Никакой возни с тестом — просто замесила, раскатала, обжарила.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слоистые плацинды с хрустящей корочкой и нежнейшей творожно-яичной начинкой с ароматом укропа. Творог делает начинку кремовой, яйцо — сытной, а укроп добавляет свежую нотку.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 2 яйца, 300 г муки, 100 г сливочного масла, пучок укропа, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

В миске смешайте творог, 1 яйцо, соль и растопленное масло. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Укроп мелко порубите, смешайте со вторым яйцом. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте. На половину выложите яично-укропную смесь, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже опробовала этот рецепт молдавских плацинд. Тесто получилось невероятно мягким. Плацинды вышли румяными и слоистыми, как у бабушки в деревне. Кстати, вместо укропа можно добавить зелёный лук или петрушку — вкус станет ещё ярче. Обязательно сохраните рецепт!

Проверено редакцией
