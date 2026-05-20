Беру творог и масло — и пеку пирог «Ходовой»: самый простой и вкусный рецепт домашней выпечки

Этот пирог не зря называют «Ходовым» — продукты самые обычные, готовится быстро, а исчезает со стола моментально. Нежная творожная начинка и рассыпчатое масляное тесто делают его похожим на домашний десерт из хорошей кондитерской. А главное — никакой сложной техники и долгой возни.

Ингредиенты для теста: сливочное масло — 200 г, сахар — 150 г, яйца — 2 шт., сметана — 1 ст. л., мука — 2 стакана, разрыхлитель — 10 г.

Для начинки: творог — 500 г, сахар — 100 г, желтки — 2 шт., кукурузный крахмал — 1 ст. л., сметана — 1 ст. л.

Мягкое сливочное масло смешиваем с сахаром, затем добавляем яйца и сметану. Всыпаем часть муки с разрыхлителем, перемешиваем и постепенно добавляем оставшуюся муку. Замешиваем мягкое тесто, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник примерно на 30 минут.

Для начинки соединяем творог, сахар, желтки, крахмал и сметану. Масса получается нежной и густой. Охлажденное тесто делим на две части. Одну часть раскатываем и выкладываем в форму с пергаментом. Сверху распределяем творожную начинку. Вторую часть теста натираем на крупной терке прямо поверх начинки.

Выпекаем пирог около 30 минут при температуре 200 градусов до румяной золотистой корочки.

Личный опыт: этот пирог особенно хорош на следующий день — творожная начинка становится плотнее, и вкус раскрывается еще ярче. А если добавить в творог немного ванили, аромат будет как у домашней выпечки из детства.