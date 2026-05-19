Мешаю творог, какао — и пеку обалденный брауни! Шоколадный пирог, который всегда выходит на ура

Две пачки творога, немного какао и шоколада — и дома уже пахнет настоящей шоколадной выпечкой. Этот брауни получается не сухим, а именно таким, каким и должен быть: влажным внутри, насыщенным по вкусу и с кусочками мягкого чернослива и орехов.

Готовится всё очень просто — без сложных кремов и возни с тестом. Отличный вариант, когда хочется чего-то шоколадного к чаю, но без ощущения тяжести после десерта.

Ингредиенты:
тёмный шоколад — 60 г, творог — 360 г, греческий йогурт — 120 г, яйца — 2 шт., грецкие орехи — 40 г для теста + 40 г для украшения, чернослив — 100 г, сливочное масло — 40 г, сахар — по вкусу, какао — 40 г.

Приготовление:

Шоколад вместе со сливочным маслом растапливаем на водяной бане до гладкой массы. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем. Затем вводим творог, йогурт и сахарозаменитель, снова всё тщательно соединяем.

Орехи рубим ножом, чернослив нарезаем небольшими кусочками и добавляем в тесто вместе с какао. Масса получается густой и очень шоколадной. Перекладываем её в форму, сверху посыпаем оставшимися орехами и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут. Внутри брауни должен остаться слегка влажным — в этом весь вкус.

Личный опыт:

Особенно вкусно получается после полного остывания — шоколадный вкус становится ещё насыщеннее. А если убрать брауни на ночь в холодильник, текстура становится почти как у дорогого шоколадного десерта из кофейни.

