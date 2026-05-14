День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 06:47

Эти 2 минуты решают все: идеальное какао глясе для взрослых и детей — никаких комочков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет идеального глясе кроется не в дорогих ингредиентах, а в правильной технике. Мы варим какао на молоке, а не завариваем порошок кипятком. Именно это дает ту самую бархатистую текстуру, которая идеально сочетается с тающим пломбиром.

Что понадобится

Какао-порошок — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., молоко — 500 мл, пломбир ванильный — 200 г, зефир (для подачи) — 50 г

Как готовлю

В небольшом ковшике смешиваю какао-порошок и сахар. Вливаю 100 мл молока и тщательно перетираю венчиком, чтобы разбить все комочки. Доливаю остальное молоко, ставлю ковшик на минимальный огонь и непрерывно помешиваю до закипания.

Как только масса закипит, варю ровно 2 минуты — это залог бархатистой, густой текстуры. Снимаю с огня и остужаю напиток до комнатной температуры.

Разливаю остывшее какао по стаканам, сверху выкладываю по шарику пломбира и украшаю кусочками зефира. Подаю сразу, пока мороженое не растаяло, предлагая гостям длинные ложки.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
В РАН предположили, как может опасно измениться хантавирус Андес
Общество
В РАН предположили, как может опасно измениться хантавирус Андес
Россиянам объяснили, как выбрать хороший фитнес-клуб
Общество
Россиянам объяснили, как выбрать хороший фитнес-клуб
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Этот айс-ти с жасмином и ванилью — глоток восточной сказки. Персиковый сироп и ледяная свежесть подарят наслаждение в зной
Общество
Этот айс-ти с жасмином и ванилью — глоток восточной сказки. Персиковый сироп и ледяная свежесть подарят наслаждение в зной
Не кипятите! Секрет идеального каркаде, который пьют на свадьбах в Египте
Общество
Не кипятите! Секрет идеального каркаде, который пьют на свадьбах в Египте
Общество
рецепты
напитки
какао
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Словакии вскрыли лукавство Европы после заявлений о газе из России
В РАН озвучили, от чего зависит готовность страны к хантавирусу
Более 30 «птичек» ВСУ сбили в российских регионах за ночь
ВСУ напали на мирных жителей ДНР при эвакуации
«В чем смысл?»: Рубио усомнился в пользе НАТО для США
Подсчитано, как изменилась пенсия работающих россиян за год
Врач раскрыла нюанс диагностики диабета после 70 лет
Си Цзиньпин не дал Трампу «одержать верх» в 14-секундном рукопожатии
Командование ВСУ перебросило колумбийских наемников под Сумы
«Честь быть другом»: Трамп понадеялся на улучшение отношений КНР и США
Врач ответила, чем опасны диеты с низким содержанием жиров
В РАН предположили, как может опасно измениться хантавирус Андес
Россиянам объяснили, как выбрать хороший фитнес-клуб
Важное новшество в выплатах многодетным: что изменится с 22 мая 2026-го
Водителям назвали главную ошибку при хранении зимних шин
«Должны стать партнерами»: Китай определил вектор переговоров с США
Трамп приехал на встречу с китайским лидером
Косметолог развеяла популярные мифы о лазерной липосакции
«Царица стола»: назван продукт, полезный почти для всего организма
Норвегия намерена выйти на диалог с российскими военными по Арктике
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.