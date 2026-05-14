Эти 2 минуты решают все: идеальное какао глясе для взрослых и детей — никаких комочков

Эти 2 минуты решают все: идеальное какао глясе для взрослых и детей — никаких комочков

Секрет идеального глясе кроется не в дорогих ингредиентах, а в правильной технике. Мы варим какао на молоке, а не завариваем порошок кипятком. Именно это дает ту самую бархатистую текстуру, которая идеально сочетается с тающим пломбиром.

Что понадобится

Какао-порошок — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., молоко — 500 мл, пломбир ванильный — 200 г, зефир (для подачи) — 50 г

Как готовлю

В небольшом ковшике смешиваю какао-порошок и сахар. Вливаю 100 мл молока и тщательно перетираю венчиком, чтобы разбить все комочки. Доливаю остальное молоко, ставлю ковшик на минимальный огонь и непрерывно помешиваю до закипания.

Как только масса закипит, варю ровно 2 минуты — это залог бархатистой, густой текстуры. Снимаю с огня и остужаю напиток до комнатной температуры.

Разливаю остывшее какао по стаканам, сверху выкладываю по шарику пломбира и украшаю кусочками зефира. Подаю сразу, пока мороженое не растаяло, предлагая гостям длинные ложки.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.