День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 06:00

Не кипятите! Секрет идеального каркаде, который пьют на свадьбах в Египте

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Египте этот напиток пьют на каждом углу, а туристы везут его домой в чемоданах. Холодный каркаде — это не просто чай, а настоящий эликсир из лепестков суданской розы. И готовится он проще, чем кажется.

Что понадобится

Сухие цветы гибискуса (каркаде) — 50 г, сахар — 4 ст. л., вода питьевая — 1 л, лед — для подачи.

Как готовлю

Тщательно промываю сухие соцветия гибискуса в миске с холодной водой, чтобы удалить пыль. Перекладываю чистые лепестки в ковш, заливаю свежей холодной водой и ставлю на средний огонь.

Как только жидкость начинает закипать — снимаю ковш с плиты. Ни в коем случае не кипячу дольше, иначе напиток потеряет яркий цвет и станет мутным.

Сразу добавляю сахар, тщательно перемешиваю до полного растворения и накрываю крышкой. Оставляю настой остывать естественным путем при комнатной температуре.

Когда отвар полностью остынет, процеживаю его через мелкое сито или марлю. Убираю кувшин в холодильник минимум на 1 час для полного охлаждения. Подаю в высоких стаканах с большим количеством льда.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии.

Проверено редакцией
Читайте также
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Россия
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
Общество
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Здоровье/красота
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
рецепты
еда
напитки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам
Российские дроны нашли слабое место в позициях ВСУ под Ореховом
Смертельно раненый командир попрощался с командой после операции в тылу ВСУ
Спасатели обуздали пожар у «Кремля в Измайлово»
«Объединил людей и инопланетян»: озвучено, кто еще «ждет» отставки Стармера
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Врач ответила, как часто нужно проветривать помещения
SHOT сообщил о взрывах над Ярославлем
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая
Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью
Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР
Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами
Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры
Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.