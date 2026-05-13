Не кипятите! Секрет идеального каркаде, который пьют на свадьбах в Египте

В Египте этот напиток пьют на каждом углу, а туристы везут его домой в чемоданах. Холодный каркаде — это не просто чай, а настоящий эликсир из лепестков суданской розы. И готовится он проще, чем кажется.

Что понадобится

Сухие цветы гибискуса (каркаде) — 50 г, сахар — 4 ст. л., вода питьевая — 1 л, лед — для подачи.

Как готовлю

Тщательно промываю сухие соцветия гибискуса в миске с холодной водой, чтобы удалить пыль. Перекладываю чистые лепестки в ковш, заливаю свежей холодной водой и ставлю на средний огонь.

Как только жидкость начинает закипать — снимаю ковш с плиты. Ни в коем случае не кипячу дольше, иначе напиток потеряет яркий цвет и станет мутным.

Сразу добавляю сахар, тщательно перемешиваю до полного растворения и накрываю крышкой. Оставляю настой остывать естественным путем при комнатной температуре.

Когда отвар полностью остынет, процеживаю его через мелкое сито или марлю. Убираю кувшин в холодильник минимум на 1 час для полного охлаждения. Подаю в высоких стаканах с большим количеством льда.

