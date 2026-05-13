Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России

Ключевыми элементами устойчивости финансовой системы России стали бюджетная дисциплина, сформированные резервы и независимая платежная инфраструктура, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. По его словам, российская экономика не раз сталкивалась с внешними потрясениями, однако сохраняла стабильность благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике.

Жесткая бюджетная дисциплина, «подушка безопасности» и независимость расчетной инфраструктуры — ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему, — заявил руководитель.

Силуанов отметил, что бюджетное правило дало возможность сформировать резервы в период благоприятной экономической конъюнктуры. Глава Минфина также подчеркнул значимость собственной системы передачи финансовых сообщений и платежной карты «Мир». По его словам, в данном случае речь идет не только о технологических решениях, но и о вопросе национальной безопасности. Силуанов указал, что государство, чья платежная система зависит от внешнего управления, всегда остается уязвимым, а внутренние расчеты не должны зависеть от политических решений других стран.

Ранее Силуанов заявлял, что совокупный экономический потенциал стран БРИКС уже превышает показатели государств «Большой семерки». По его словам, следующим ключевым этапом для объединения должно стать обеспечение экономического роста не за счет демографических факторов или сырьевой базы, а благодаря развитию технологий.