День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 07:23

Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России

Силуанов: бюджетная дисциплина стала важным фактором финансовой стабильности РФ

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ключевыми элементами устойчивости финансовой системы России стали бюджетная дисциплина, сформированные резервы и независимая платежная инфраструктура, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. По его словам, российская экономика не раз сталкивалась с внешними потрясениями, однако сохраняла стабильность благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике.

Жесткая бюджетная дисциплина, «подушка безопасности» и независимость расчетной инфраструктуры — ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему, — заявил руководитель.

Силуанов отметил, что бюджетное правило дало возможность сформировать резервы в период благоприятной экономической конъюнктуры. Глава Минфина также подчеркнул значимость собственной системы передачи финансовых сообщений и платежной карты «Мир». По его словам, в данном случае речь идет не только о технологических решениях, но и о вопросе национальной безопасности. Силуанов указал, что государство, чья платежная система зависит от внешнего управления, всегда остается уязвимым, а внутренние расчеты не должны зависеть от политических решений других стран.

Ранее Силуанов заявлял, что совокупный экономический потенциал стран БРИКС уже превышает показатели государств «Большой семерки». По его словам, следующим ключевым этапом для объединения должно стать обеспечение экономического роста не за счет демографических факторов или сырьевой базы, а благодаря развитию технологий.

Экономика
Россия
Антон Силуанов
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Названы анализы крови, которые нужно сдавать после 40–45 лет
«Каллас не простит»: раскрыта реакция чиновницы на откровения Мендель
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.