Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова Психолог Кононов: женатый мужчина готов к новой семье, если идет процесс развода

Женатый мужчина действительно может быть готов к созданию новой семьи, если он уже находится в процессе развода, заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, в остальных ситуациях партнеру могут быть интересны лишь эмоции за пределами брака.

Обещание мужчины развестись — как правило, обман. Для него такие отношения — двойная выгода: в семье — стабильность и налаженный быт, а на стороне — новые эмоции. Расторжение брака — это кризисное событие, требующее напряжения, связанное с конфликтами и потерей различных ресурсов. Мужчина будет стремиться избежать этого, а значит, развод маловероятен. Конечно, не бывает правил без исключений, и некоторые мужчины готовы создать новую семью, но это редкость. Косвенно на это могут указывать точные сроки и то, что информация о разводе доведена до жены, идут консультации с юристом по разделу имущества, — пояснил Кононов.

Он подчеркнул, что разнообразные оправдания, такие как страх навредить детям, проблемы со здоровьем жены и невозможность оставить ее в данный момент, являются явными признаками обмана. По словам психолога, в таких случаях мужчина предпочитает давать обещания о разводе, вместо того чтобы столкнуться с необходимостью пережить этот процесс.

Ранее адвокат Александр Барканов заявил, что место жительства детей не влияет на раздел недвижимости при разводе. Однако, по его словам, исключение из этого правила может быть предусмотрено брачным договором.