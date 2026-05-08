08 мая 2026 в 09:05

Адвокат развеял вредный миф о разводе

Адвокат Барканов: детский вопрос не влияет на судьбу недвижимости при разводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Место проживания детей не влияет на судьбу недвижимого имущества при расторжении брака, заявил NEWS.ru адвокат Александр Барканов. По его словам, в этом случае исключением из правил может стать наличие брачного договора.

Совместно нажитое жилье делится поровну между бывшими супругами, независимо от того, с кем живут дети. Исключение — брачный договор или редкие случаи, когда суд может немного отступить от равенства долей в интересах детей, но не лишит второго партнера его доли. Если использован материнский капитал, ребенку может быть выделена отдельная часть, — поделился Барканов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что проблема разводов в России не стоит слишком остро. По ее словам, результаты опросов показывают: семейные ценности занимают значительное место в системе приоритетов россиян.

Депутат Госдумы Каплан Панеш ранее заявил, что семейная ипотека, зависящая от количества детей, поможет остановить волну фиктивных разводов. По его мнению, такой подход устранит экономическую причину расторжения браков и поддержит институт семьи.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
