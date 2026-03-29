В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов

Выдача семейной ипотеки по количеству детей остановит волну фиктивных разводов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. Он подчеркнул, что такой подход убирает экономическую мотивацию развода и сохраняет институт семьи.

Нужно выдавать семейную ипотеку не на семью как на юридическую единицу, а по количеству детей. Если у семьи двое детей — они имеют право на одну льготную ипотеку. Если трое — на две. Если четверо — на три. И так далее. Каждый ребенок, рожденный в семье, должен давать семье право на дополнительный льготный кредит. Такой подход решает сразу несколько задач. Во-первых, убирает экономическую мотивацию для развода. Зачем разводиться, если и так можно получить две ипотеки, оставаясь в браке? Во-вторых, создает прямую зависимость между количеством детей и объемом государственной поддержки. В-третьих, сохраняет институт семьи, а не разрушает его, — сказал Панеш.

Парламентарий отметил, что россияне стали массово разводиться, чтобы получить две семейные ипотеки. С 1 февраля 2026 года в России на одну семью выдают только одну семейную ипотеку, и люди находят лазейку: после фиктивного развода один ребенок остается с матерью, другой — с отцом, объяснил он. Таким образом, образуются две формально самостоятельные семьи, каждая из которых получает право на льготную ипотеку, пояснил депутат.

Это не только девальвирует институт семьи, но и создает риски для самой программы. Вместо того чтобы стимулировать рождение детей, мы получаем стимул для расторжения браков. Проблема носит системный характер. Семейная ипотека изначально задумывалась как мера поддержки семей с детьми, инструмент повышения рождаемости и улучшения жилищных условий. Но когда закон начинает работать против семьи, это означает, что в законе есть изъян. Логика граждан проста и рациональна в условиях дорогой ипотеки: если развод позволяет получить два льготных кредита вместо одного, значит, развод становится экономически выгодным, — резюмировал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от числа детей в семье. По его словам, это станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия.