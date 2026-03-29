В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов

Депутат Панеш: семейная ипотека по числу детей предотвратит фиктивные разводы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выдача семейной ипотеки по количеству детей остановит волну фиктивных разводов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. Он подчеркнул, что такой подход убирает экономическую мотивацию развода и сохраняет институт семьи.

Нужно выдавать семейную ипотеку не на семью как на юридическую единицу, а по количеству детей. Если у семьи двое детей — они имеют право на одну льготную ипотеку. Если трое — на две. Если четверо — на три. И так далее. Каждый ребенок, рожденный в семье, должен давать семье право на дополнительный льготный кредит. Такой подход решает сразу несколько задач. Во-первых, убирает экономическую мотивацию для развода. Зачем разводиться, если и так можно получить две ипотеки, оставаясь в браке? Во-вторых, создает прямую зависимость между количеством детей и объемом государственной поддержки. В-третьих, сохраняет институт семьи, а не разрушает его, — сказал Панеш.

Парламентарий отметил, что россияне стали массово разводиться, чтобы получить две семейные ипотеки. С 1 февраля 2026 года в России на одну семью выдают только одну семейную ипотеку, и люди находят лазейку: после фиктивного развода один ребенок остается с матерью, другой — с отцом, объяснил он. Таким образом, образуются две формально самостоятельные семьи, каждая из которых получает право на льготную ипотеку, пояснил депутат.

Это не только девальвирует институт семьи, но и создает риски для самой программы. Вместо того чтобы стимулировать рождение детей, мы получаем стимул для расторжения браков. Проблема носит системный характер. Семейная ипотека изначально задумывалась как мера поддержки семей с детьми, инструмент повышения рождаемости и улучшения жилищных условий. Но когда закон начинает работать против семьи, это означает, что в законе есть изъян. Логика граждан проста и рациональна в условиях дорогой ипотеки: если развод позволяет получить два льготных кредита вместо одного, значит, развод становится экономически выгодным, — резюмировал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от числа детей в семье. По его словам, это станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сейчас необходимо»: Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины
Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины
Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта
Политэксперта похитили и убили в ЮАР
Массовый налет на поезда, атака «Кинжалами»: удары по Украине 29 марта
«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа
Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев
Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото
«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк
Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы
Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ
Названа самая распространенная мошенническая схема в России
Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами
ОАЭ нанесли удар по Ирану на полтриллиона долларов
Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу
Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет
В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов
Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек
В США определились с главным преемником Трампа
В Чечне ввели режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

