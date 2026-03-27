В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства

Депутат Толмачев: ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей

Ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от количества детей в семье, что станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, отчет правительства перед парламентом подтверждает наличие активного диалога и взаимопонимания между ветвями власти.

Отчет правительства Госдуме — это важное свидетельство, что между ветвями власти идет активный диалог и есть взаимопонимание. Глава кабмина Михаил Мишустин выпустил перечень поручений. Во-первых, о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье. Это даст возможности молодым многодетным парам улучшить жилищные условия. Во-вторых, о кадровом обеспечении предприятий АПК и о совершенствовании системы подготовки работников сельского хозяйства. Тема профориентации, учебы в колледже и вузе, последующего трудоустройства — ключевая для сотен тысяч юношей и девушек, — пояснил Толмачев.

Он добавил, что в ходе вступительной кампании 2025 года колледжи выбрали на 800 тыс. человек больше, чем годом ранее. По его словам, спрос на аграрные направления продолжает расти.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что процент по семейной ипотеке должен зависеть от количества детей. Она предложила сделать ставку 0% после рождения четвертого ребенка.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

