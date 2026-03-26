В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей

Процент по семейной ипотеке должен зависеть от количества детей, заявила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предложила сделать процент нулевым после четвертого ребенка.

Социальный блок правительства по поручению президента рассматривает эту возможность. Для нас очень важно обеспечивать ипотечное кредитование таким образом, чтобы, условно говоря, чем больше количество детей бы было, тем меньше процент по ипотеке предоставлялся бы, — рассказала Бессараб.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что увеличение лимита кредита по семейной ипотеке в полтора раза для россиян, которые покупают квартиру площадью от 60 квадратных метров, — лишь один из обсуждаемых вариантов. Так он прокомментировал сообщения о возможном увеличении лимита для семей с двумя и более детьми до 18 млн рублей для столицы и 9 млн рублей для остальных регионов.