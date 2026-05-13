День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 07:01

Промышленный объект в Ярославле попал в центр атаки ВСУ

Евраев: силы ПВО и РЭБ сбили беспилотники на подлете к Ярославлю

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 13 мая силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников, написал в своих социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, большинство дронов были сбиты, однако один из обломков повредил промышленный объект.

Никто в результате происшествия не пострадал. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия.

При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112, — уточнил глава региона.

Он добавил, что угроза сохраняется. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Губернатор призвал жителей ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее в станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Регионы
Ярославская область
атаки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.