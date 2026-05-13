Промышленный объект в Ярославле попал в центр атаки ВСУ Евраев: силы ПВО и РЭБ сбили беспилотники на подлете к Ярославлю

В ночь на 13 мая силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников, написал в своих социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, большинство дронов были сбиты, однако один из обломков повредил промышленный объект.

Никто в результате происшествия не пострадал. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия.

При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112, — уточнил глава региона.

Он добавил, что угроза сохраняется. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Губернатор призвал жителей ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее в станице Тамань по нескольким адресам нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые повредили частные домовладения. В результате инцидента пострадал один человек, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.