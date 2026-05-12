Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке

Честно, эти мидии я однажды решил приготовить от скуки и только для себя. Но запах собрал всю семью на кухне. Теперь это наше коронное блюдо.

Ингредиенты

Мидии (очищенные) — 500 г, сливки 20% — 200 мл, чеснок — 3 зубчика, лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 30 г, петрушка — пучок, соль, перец, мука — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я растапливаю сливочное масло в глубокой сковороде. Лук и чеснок рублю мелко, обжариваю до золотистого цвета — это база. Добавляю сливки, муку для густоты, соль и перец. Закидываю мидии, накрываю крышкой и тушу ровно 5 минут. Самое сложное — не передержать, иначе станут резиновыми. В конце посыпаю рубленой петрушкой, выключаю огонь.

Из личного опыта

Немного впечатлений от автора NEWS.ru Дмитрия Демичева. Честно, я всегда боялся, что мидии превратятся в резину, но тут все иначе. Сливки с чесноком дали такой нежный, бархатистый соус, что я макал в него хлеб, пока тарелка не опустела. Текстура мидий осталась идеально мягкой, ни грамма жесткости. Мой совет: не жалейте чеснока и подавайте с багетом.