Российский президент Владимир Путин дал надежду всей цивилизации, так как смог «заметить время», заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о борьбе главы РФ с неолиберальными ценностями, представляющими угрозу для россиян.

Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие. Не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма. Все эти их неолиберальные ценности президент Путин увидел, — подчеркнул он.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Премьер-министр считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса на правоконсервативный.