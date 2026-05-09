«Братские отношения»: Додик выступил с заявлением после приема в Кремле Додик: Россию и Республику Сербскую связывают братские отношения

Братские отношения сербского и русского народов были еще раз подтверждены на приеме, который устроил в Кремле президент России Владимир Путин, заявил в своих соцсетях председатель Союза независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, страны связывает крепкая дружба.

На приеме, который устроил <...> Путин для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы, еще раз были подтверждены дружественные и братские отношения сербского и русского народов, — отметил политик.

Он уточнил, что Республика Сербская ценит историческую роль русского народа в победе над фашизмом. Помимо всего прочего Додик заверил, что его страна остается приверженной сотрудничеству, взаимному уважению и сохранению традиционных связей.

Ранее Путин заявил, что Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и высокая ответственность за сохранение правды о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что это единство взглядов является фундаментом для защиты исторического наследия от искажений.