День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 12:58

«Братские отношения»: Додик выступил с заявлением после приема в Кремле

Додик: Россию и Республику Сербскую связывают братские отношения

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Братские отношения сербского и русского народов были еще раз подтверждены на приеме, который устроил в Кремле президент России Владимир Путин, заявил в своих соцсетях председатель Союза независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, страны связывает крепкая дружба.

На приеме, который устроил <...> Путин для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы, еще раз были подтверждены дружественные и братские отношения сербского и русского народов, — отметил политик.

Он уточнил, что Республика Сербская ценит историческую роль русского народа в победе над фашизмом. Помимо всего прочего Додик заверил, что его страна остается приверженной сотрудничеству, взаимному уважению и сохранению традиционных связей.

Ранее Путин заявил, что Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и высокая ответственность за сохранение правды о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что это единство взглядов является фундаментом для защиты исторического наследия от искажений.

Европа
Сербия
Россия
Милорад Додик
Владимир Путин
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.