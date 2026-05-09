Путин объяснил, что общего у России и ее партнеров

Выступая на торжественном приеме в Кремле, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и высокая ответственность за сохранение правды о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что это единство взглядов является фундаментом для защиты исторического наследия от искажений.

Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне, — добавил Путин.

Президент также добавил, что нельзя допустить пересмотр итогов Нюрнбергского процесса. Он отметил, что Россия считает своим долгом предотвратить оправдание нацистов и их жестоких действий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что День Победы для Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и насыщенным рабочим днем со множеством мероприятий, включая международные контакты. Он отметил, что ежегодно глава государства выступает на параде Победы с развернутой речью.

