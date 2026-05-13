Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ Адвокат Барканов: уволить за ИИ можно при наличии запрета в трудовом договоре

Уволить сотрудника за использование искусственного интеллекта можно, если это запрещено в трудовом договоре, заявил NEWS.ru адвокат Александр Барканов. По его словам, в этом случае необходимо предоставить прямые доказательства работы с нейросетями.

Говорить о статистике увольнений именно за неправомерное использование работником нейросетей пока преждевременно, а вот массовые сокращения компаниями своих работников на фоне внедрения искусственного интеллекта уже не заставили себя ждать. Увольнение может считаться законным, только если в трудовом договоре, должностной инструкции или локальном акте компании есть прямой запрет на использование ИИ и сотрудник неоднократно нарушал этот запрет. В этом случае должны быть соответствующие доказательства, — поделился Барканов.

Он подчеркнул, что раскрытие коммерческой тайны при использовании искусственного интеллекта также может стать законным основанием для увольнения. При этом, по словам адвоката, умышленное предоставление персональных данных для обработки нейросетью может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.

Работник, который считает свое увольнение незаконным, может обратиться в профсоюз организации, Рострудинспекцию, органы прокуратуры или напрямую в суд. Важно помнить, что при обращении в суд срок обжалования незаконного увольнения составляет один месяц со дня получения копии приказа или трудовой книжки. Для выяснения обстоятельств возможно назначение технической экспертизы, которая должна установить, действительно ли в результатах выполненной работы есть признаки использования нейросетей, — резюмировал Барканов.

Ранее член КПРФ Георгий Камнев заявил, что работодатель обязан выплатить все полагающиеся суммы работнику в день его увольнения. По его словам, в эти выплаты входят заработная плата, компенсация за отпуск и премиальные.