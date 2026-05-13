Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск

13 мая 2026 в 08:30

Лидеров «Правого сектора» Тарасенко, Стемпицкого и Яроша снова объявили в розыск

Трое лидеров запрещенной украинской националистической организации «Правый сектор» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вновь объявлены в розыск, сообщает РИА Новости. Речь идет об Андрее Тарасенко, Андрее Стемпицком и Дмитрии Яроше.

Тарасенко Андрей <…> основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> переобъявлен. Стемпицкий Андрей <…> основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> переобъявлен. Ярош Дмитрий <…> основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> переобъявлен, — сказано в сообщении.

Тарасенко является главой партии «Правый сектор». Стемпицкий — бывший глава террористического объединения «Трезуб им. Степана Бандеры» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), также член руководства «Правого сектора». Ярош — основатель и бывший лидер «Правого сектора».

«Правый сектор» представляет собой украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с милицией и захвате административных зданий, а с апреля того же года — в подавлении протестов на востоке Украины.

Ранее стало известно о ликвидации участницы боевого крыла «Правого сектора» Ланы Черногорской в зоне СВО. В силовых структурах рассказали, что она погибла во время атаки ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России на склады хранения и казармы операторов дронов ВСУ.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
