В Госдуме объяснили россиянам, как добиться выплат при увольнении Депутат Камнев: работодатель обязан рассчитаться с сотрудником в день увольнения

Работодатель должен компенсировать все причитающиеся выплаты сотруднику в день его увольнения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член КПРФ Георгий Камнев. По его словам, в их число входят заработная плата, отпускные и премия.

Увольнение для любого человека — по собственному желанию или инициативе работодателя — это всегда риск утраты финансовой стабильности. Но в действующем трудовом законодательстве предусмотрены гарантии для работников, которые препятствуют существенному снижению заработка и являются компенсацией за утрату постоянного места работы. Согласно ТК РФ, положенные сотруднику зарплата, премия, отпускные должны быть перечислены не позже последнего рабочего дня. При этом, даже если есть спор о размере выплат, начальник обязан выплатить все, что не подвергается оспариванию, — поделился Камнев.

Он напомнил, что за каждый день просрочки работнику обязаны выплатить компенсацию не менее 1/150 ключевой ставки Центробанка. По словам депутата, если работодатель задерживает выплаты, нужно быстро составить письменную претензию. Парламентарий отметил, что документ следует направить руководству, а при отсутствии реакции — обратиться в Государственную инспекцию труда и прокуратуру.

Если же организация, откуда увольняется работник, ликвидируется, то ему платится выходное пособие — среднемесячный заработок и компенсация в размере двукратного среднего месячного оклада по решению органа службы занятости населения. Особый разговор, если сотрудник без официального трудоустройства либо получал часть зарплаты по серой схеме. Даже в этом случае он имеет право на выплаты, но тогда точно в рамках судебного процесса придется доказывать наличие трудовых отношений. Поэтому работать лучше легально, — заключил Камнев.

Ранее юрист Марчел Кырлан заявил, что сотрудника нельзя уволить только за критику руководства. Однако, по его словам, если негативная оценка выражена работником некорректно, он может столкнуться с дисциплинарными мерами.