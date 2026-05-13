Власти раскрыли подробности тушения мощнейшего пожара в Краснодарском крае МЧС продолжает тушить пожар на предприятии в поселке Волна Краснодарского края

Пожар на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ликвидации возгорания участвуют 96 человек, включая сотрудников регионального управления МЧС России. Для борьбы с огнем привлечены 29 единиц специальной техники.

Ранее пожар произошел на птицефабрике в хуторе Маркине Октябрьского района Ростовской области. Огонь распространился на кровлю складского помещения, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар. Благодаря оперативной работе спасателей удалось сохранить более 180 тыс. кур.

До этого сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар на складе автозапчастей в Уссурийске Приморского края. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. На момент локализации площадь пожара достигала 1400 квадратных метров.