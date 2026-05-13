Врач опроверг главную страшилку о менингите Врач Шахвеледов: прогулки на холоде без шапки не вызывают менингит

Прогулки на холоде без головного убора не приводят к развитию менингита, заявил NEWS.ru педиатр Красногорской клинической больницы Рамил Шахвеледов. По его словам, данное заболевание представляет собой воспаление оболочек головного и спинного мозгов, которое всегда провоцируется конкретным возбудителем — бактериями, вирусами или грибками.

Менингит не связан с хождением без шапки. Заболевание вызывается бактериями, вирусами или грибками. Заражение происходит через контакт с инфицированным человеком. Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозгов, вызванное инфекцией. Он может быть бактериальным, вирусным или грибковым. Менингит опасен из-за быстрого развития и потенциально серьезных осложнений, таких как повреждение мозга, судороги, кома и даже смерть. Инфекция быстро распространяется в центральной нервной системе, вызывая сильное воспаление и отек мозга, — пояснил Шахвеледов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае 10-летний мальчик умер от менингита. Трагический инцидент произошел в поселке Ярославский днем 3 мая. Школьник почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался.