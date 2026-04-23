23 апреля 2026 в 12:20

Педиатр ответила, допустимы ли прогулки ребенка при насморке

Педиатр Кулкина: прогулки ребенка при насморке будут полезными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прогулки с ребенком, у которого наблюдается инфекционный насморк, будут полезными, заявила «Газете.Ru» педиатр Мария Кулкина. Если же заложенность в носу вызвана аллергией, то лучше ограничить пребывание на улице, предупредила специалист.

Прогулки при насморке допустимы и даже полезны — при условии, что это инфекционный, а не аллергический насморк, вызванный цветением в весенне-летний период. Во время прогулки ребенок получает больше свежего и чистого воздуха, за счет чего слизистая носа скорее самоочищается, а носовое дыхание быстрее восстанавливается. Плюс дополнительная физическая активность, как правило, поднимает ребенку настроение, — объяснила Кулкина.

При этом врач посоветовала гулять вдали от детских площадок — например, в парке или лесопарковой зоне. Это снизит риск заразить окружающих и подхватить дополнительную инфекцию.

Ранее врач Ольга Малиновская заявила, что при аллергии, в отличие от вирусной инфекции, ощущается зуд в горле и носу. При этом, по ее словам, простуда обычно проходит за 10 дней, в то время как аллергическая реакция может длиться гораздо дольше.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

