13 мая 2026 в 09:29

Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву

Песков подтвердил готовность Москвы принять Трампа

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Приглашение американскому лидеру Дональду Трампу нанести визит в Российскую Федерацию остается в силе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту LIFE.ru Александру Юнашеву. Официальное предложение приехать в столицу было озвучено главой РФ Владимиром Путиным во время прошлогоднего саммита в Анкоридже.

Безусловно, — ответил представитель Кремля на вопрос об актуальности приглашения.

Ранее Песков заявил, что проведение визита американского лидера в Россию в обозримом будущем невозможно. В беседе с представителями прессы представитель Кремля констатировал, что организация подобных переговоров сейчас полностью отсутствует в планах руководства.

Кроме того, Трамп допустил возможность своего визита в Россию в текущем году для содействия разрешению украинского кризиса. Руководитель Белого дома также подчеркнул, что противостояние на Украине планомерно движется к своему финалу.

Также западные аналитики утверждают, что команда Трампа предпринимает попытки нормализовать диалог с Россией с целью уменьшения влияния Китая. По сведениям зарубежных экспертов, руководство Белого дома рассчитывает, что укрепление контактов с Москвой позволит создать новый противовес Пекину на международной арене.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
