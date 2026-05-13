13 мая 2026 в 09:59

В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ

В Кременной подросток получил ранения при атаке дрона на жилой дом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подросток ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, сообщила в соцсетях министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. По ее словам, 16-летнего пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой: ранение живота и ключицы.

После осмотра выяснилось, что ранения мальчик получил непроникающие. Из тела уже извлекли осколки. Все обошлось, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Вскоре губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки беспилотника был поврежден жилой дом.

После этого появилась информация, что, кроме дома, повреждения получили школа и детский сад. Силы ПВО отразили налет девяти беспилотников. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по многоквартирным жилым домам Энергодара. Уточнялось, что один из дронов сдетонировал на детской площадке.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

