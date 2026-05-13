Россиянин собирал секретные данные о пограничниках и привлек внимание ФСБ

В Брянской области задержали россиянина за сбор сведений о работе пограничников

В Брянской области задержали гражданина России, подозреваемого в сборе сведений, составляющих государственную тайну, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. Собранная информация касалась деятельности пограничного управления ФСБ по охране государственной границы и являлась государственной тайной.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ <...>, осуществившего сбор сведений, раскрывающих деятельность ПУ ФСБ России по Брянской области по защите и охране государственной границы, — говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ, сбор информации осуществлялся для занятия контрабандой — задержанный являлся руководителем международного организованного преступного сообщества. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля по подозрению в передаче Украине информации об участниках СВО. Мужчина связался с представителями спецслужб Киева через интернет.

