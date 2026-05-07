Россиянина поймали на передаче Киеву данных о бойцах СВО

Россиянина поймали на передаче Киеву данных о бойцах СВО ФСБ задержала жителя Ярославля, который передавал Киеву данные о бойцах СВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля по подозрению в передаче Украине информации об участниках СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе силового ведомства. Мужчина связался с представителями спецслужб Киева через интернет.

Установлено, что житель Ярославля посредством сети «Интернет» инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществил сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Задержанного подозревают в государственной измене. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы. Суд уже арестовал фигуранта.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае. Через эту сеть было совершено более 30 эпизодов обмана граждан.

Кроме того, в Донецке сотрудники ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. По версии следствия, мужчина, работавший в медицинском учреждении, сотрудничал с украинскими спецслужбами.