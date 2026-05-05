05 мая 2026 в 10:15

ФСБ ликвидировала кол-центр украинских мошенников в Чите

ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае, рассказала пресс-служба ведомства порталу Zab.News. Через эту сеть было совершено более 30 эпизодов обмана граждан. Операцию провели совместно с МВД. Общий ущерб от деятельности злоумышленников, действовавших под руководством зарубежных кураторов, превысил 30 млн рублей.

Для реализации преступных схем жители региона оборудовали специальные узлы связи в обычных квартирах Читы и Краснокаменска. Там устанавливались сим-боксы, которые позволяли маскировать международные звонки под местные российские номера. Это помогало преступникам выдавать себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, эффективно усыпляя бдительность жертв.

Все организаторы незаконной деятельности задержаны силовыми структурами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было изъято оборудование. Следователи проводят необходимые действия, чтобы установить всех лиц, причастных к работе кол-центра.

Ранее экс-сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич сообщил, что на Украине насчитывается свыше 10 тыс. мошеннических кол-центров. По его словам, в одном только Киеве их сейчас больше тысячи.

