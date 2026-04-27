Глава ядерного направления США раскрыл секреты незнакомцу и поплатился

Главу ядерного подразделения Министерства армии США Эндрю Хагга уволили за раскрытие секретной информации, касающейся национальной безопасности, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции. Министр отметил, что его ведомство серьезно относится к любым утечкам информации, передает CBS Austin.

В этой связи Хегсет также предостерег журналистов от публикации материалов на основе засекреченных документов, назвав такие действия безответственными и непатриотичными. Издание O'Keefe Media Group 24 апреля опубликовало в X видео разговора, предположительно, Хагга с журналистом под прикрытием в ресторане. На опубликованном фрагменте экс-глава ядерного подразделения сообщил, что США готовы убить нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, если тот продолжит политику своего отца.

Хагг также объяснил метод работы нервно-паралитического яда в своем разговоре. Кроме того, он рассказал, что недавно из-за несоблюдения мер безопасности от воздействия этого яда погиб химик Вооруженных сил США.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг статистики потерь американских военных в иранской кампании из-за расхождений в данных Пентагона. По мнению журналистов, несоответствия могут свидетельствовать о попытках скрыть реальную картину. В первый день перемирия сообщалось о 385 погибших и раненых, позже цифра выросла до 428, затем упала до 413 и 411 без объяснения причин.