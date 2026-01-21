Экс-сотрудник МВД попался на разглашении гостайны В Коми дали условный срок экс-сотруднику МВД за утечку гостайны через мессенджер

Суд в Республике Коми вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов за разглашение государственной тайны, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным спецслужбы, он передал секретную информацию через мессенджер, сообщает ТАСС.

Как установило следствие, осужденный, имевший обязательство о неразглашении, сфотографировал секретный документ на свой личный смартфон. Затем он отправил изображение через мессенджер лицу, не имевшему соответствующего доступа.

В ходе процесса были полностью подтверждены выводы следствия о характере и обстоятельствах совершенного правонарушения. Подсудимый получил один год лишения свободы условно. Для него установлен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что начальник управления МВД по Магнитогорску полковник Константин Козицын был задержан ФСБ по подозрению в разглашении гостайны. По данным источника, он передал секретные данные лицу из коммерческой фирмы, не имевшему допуска, лоббируя его интересы с использованием своего служебного положения.