Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 19:10

Экс-сотрудник МВД попался на разглашении гостайны

В Коми дали условный срок экс-сотруднику МВД за утечку гостайны через мессенджер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Суд в Республике Коми вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов за разглашение государственной тайны, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным спецслужбы, он передал секретную информацию через мессенджер, сообщает ТАСС.

Как установило следствие, осужденный, имевший обязательство о неразглашении, сфотографировал секретный документ на свой личный смартфон. Затем он отправил изображение через мессенджер лицу, не имевшему соответствующего доступа.

В ходе процесса были полностью подтверждены выводы следствия о характере и обстоятельствах совершенного правонарушения. Подсудимый получил один год лишения свободы условно. Для него установлен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что начальник управления МВД по Магнитогорску полковник Константин Козицын был задержан ФСБ по подозрению в разглашении гостайны. По данным источника, он передал секретные данные лицу из коммерческой фирмы, не имевшему допуска, лоббируя его интересы с использованием своего служебного положения.

Россия
Коми
ФСБ
гостайны
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады замерзли, «банда GTA» терроризирует Новую Москву: что дальше
«У меня не было друзей»: мужчина поймал уличного голубя и получил срок
Играющая со снегом на своих «какашках» панда Катюша попала на видео
Королевскую семью в Швеции постигло большое горе
Трамп призвал Запад вернуться к своим истокам
Трамп восхитился Швейцарией и их часами
Умерла звезда фильма «Любка» Городенцева: причины смерти, биография
Адвокат Лурье раскрыла, что та поменяла в бывшей квартире Долиной
Родители пропавшего пловца Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле
На Кубани двух замминистра транспорта задержали по подозрению в хищении
Объявлены претенденты на «Золотую малину — 2026»
Telegram в России начали блокировать? Что сказали в Совфеде, позиция РКН
Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями
В российском регионе силовики получили льготную землю без очереди
В Госдуме призвали детям запретить вход в соцсети
Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт
«Мощный игрок»: политолог о шансе Дании отказаться от сделки по Гренландии
В московском метро появился необычный аппарат
Путин пообещал защиту военнослужащим и их семьям
«Позвольте отрублю вам голову»: в Подмосковье поймали маньяка
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.